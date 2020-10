Disney lascia indietro la sala, è ufficiale: 'Daremo priorità ai contenuti streaming'

Il nuovo CEO della Disney Bob Chapek ha comunicato la decisione ufficiale di riorganizzare la società per dare priorità alla creazione e alla distribuzione di contenuti per lo streaming, a discapito di quelli per la sala cinematografica.

Chapek ha incaricato Kareem Daniel, ex presidente dei prodotti di consumo, giochi ed editoria, di dirigere la divisione. Il gruppo appena creato sarà responsabile dei profitti e delle perdite per la totalità delle attività dei media e dell'intrattenimento della Disney e supervisionerà la distribuzione, le operazioni, le vendite, i dati pubblicitari e la tecnologia per tutti i settori dei contenuti Disney, oltre a gestire anche le operazioni per i servizi di streaming Disney.

Alan Horn e Alan Bergman continueranno a supervisionare l'uscita dei contenuti di Walt Disney Studios, Disney Animation, Pixar Animation e Marvel Studios e altri come presidenti: "Dato l'incredibile successo di Disney+ e i nostri piani per accelerare il business direct-to-consumer, stiamo posizionando strategicamente la nostra azienda per supportare più efficacemente la nostra strategia di crescita e aumentare il valore per gli azionisti", ha affermato Chapek in una nota. "Gestire la creazione di contenuti distinti dalla distribuzione ci consentirà di essere più efficaci e agili nel rendere disponibili i contenuti desiderati dai consumatori. I nostri team creativi si concentreranno su ciò che sanno fare meglio: creare contenuti in franchising, mentre il nostro team di distribuzione globale recentemente centralizzato si concentrerà sulla distribuzione e sulla monetizzazione di tali contenuti nel modo più ottimale su tutte le piattaforme, tra cui Disney+, Hulu, ESPN+ e il prossimo servizio di streaming internazionale Star".

Con la riorganizzazione, la Disney ha consegnato un potere significativo a Kareem Daniel, un veterano dell'azienda da 14 anni impegnato in una serie di reparti, dai giochi all'editoria alla distribuzione in studio e alla Walt Disney Imagineering. Prima di assumere la guida di Consumer Products, Games and Publishing, Daniel è stato presidente di Walt Disney Imagineering Operations, Product Creation, Publishing and Games, un ruolo in cui ha lavorato a stretto contatto con Chapek - ex presidente di Disney Parks, Experiences and Products - per creare la nuova sezione Star Wars: Galaxy's Edge di Walt Disney World e Disneyland e il Toy Story Land a Walt Disney World e Shanghai Disneyland.

Ricordiamo che sul servizio di streaming on demand, dopo l'uscita di Mulan, arriverà anche il nuovo film della Pixar Soul.