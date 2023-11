Disney lancia una frecciatina a Warner dopo i film DC venduti a Netflix

Disney potrebbe dare alcuni contenuti a Netflix per lo streaming, ma il CEO Bob Iger ha precisato che non lo farà per ogni contenuto Disney, lanciando una frecciatina a Warner Bros.

Durante la Disney's Q4 investor call, Iger ha dichiarato: “Abbiamo concesso in licenza contenuti a Netflix e continueremo a farlo. Stiamo discutendo con loro di alcune opportunità, ma non concederemo loro in licenza i nostri marchi principali. Questi sono ovviamente vantaggi competitivi per noi e fattori di differenziazione. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, per esempio, stanno tutti andando molto, molto bene sulla nostra piattaforma e non vedo perché dovremmo farlo solo per inseguire i guadagni, quando sono elementi davvero importanti per il presente e il futuro della nostra attività di streaming". In compenso Disney sta vendendo una grossa parte delle sue operazioni in India.

Iger si riferisce chiaramente alla mossa attuata da David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros, di dare in Licenza a Netflix quasi tutto l’universo DC con le rispettive versioni estese dei film, nonostante la stessa WB abbia una sua piattaforma, cioè Max. Ciò starebbe a indicare che gli accordi presi tra le due aziende siano estremamente remunerativi per Warner Bros. Zaslav aveva dichiarato:

“Per quanto riguarda alcuni dei contenuti che avete visto, come DC, li mettiamo in vetrina, quindi qualcuno potrebbe averli per tre mesi o sei mesi. Abbiamo sempre la serie completa di tutti quei film su Max. Non li vendiamo a meno che non siano significativi a livello economico, ma in molti casi ci aiuta davvero. Le persone tornano e vogliono vedere l'intera rosa di film DC e l'unico posto dove poterlo fare è da noi. Quindi, nel complesso, credo che stiamo cercando di capire esattamente come massimizzare il valore. Stiamo facendo un ottimo lavoro, ma come ho detto, ci saranno molte cose che non vedrete mai su altri servizi perché appartengono solo a noi".