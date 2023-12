Disney lancia la collezione Wish: novità per Natale 2023, inclusi set LEGO esclusivi

Per celebrare l'uscita del nuovo attesissimo film animato in arrivo nelle sale italiane il 21 dicembre, Disney insieme ai suoi licenziatari ha annunciato tante novità ispirate ai protagonisti di Wish, film che rappresenterà il 62esimo Classico Disney.

Tra queste, tante novità per abbigliamento, make-up, bambole, peluche, Funko-pop, set da costruzione e tanto altro, con i fan grandi e piccoli che saranno trasportati nella nuova storia Disney per scoprire la magia e la musica del Regno di Rosas e i suoi adorabili protagonisti Asha, Valentino, Re Magnifico e Star. Inoltre, i collezionisti di LEGO potranno costruire il mondo di Wish attraverso tre nuovi set esclusivi:

Il castello di Re Magnifico di LEGO - I bambini dai 7 anni in su possono aiutare a risolvere un mistero con il set di gioco costruibile Il castello di Re Magnifico LEGO Disney. La scatola contiene un castello a 4 livelli di Wish e include una cucina con caminetto e bancone da forno, un armadio a specchio e una stanza con tetto a piramide rimovibile.

Il cottage di Asha di LEGO - Il playset costruibile del Cottage di Asha LEGO Disney incanterà i bambini dai 7 anni in su. All'interno c'è un edificio a 2 livelli con lati apribili incernierati, un tavolo con una torta con faccina sorridente, mobili con un quaderno, un cucchiaio e una forchetta e una camera da letto al piano superiore con letto e caminetto. C'è anche un pozzo dei desideri e tanti altri accessori.

Asha nella Città di Rosas di LEGO - Il set costruibile Asha nella Città di Rosas LEGO Disney del nuovo film Disney Wish ispirerà i fan Disney dai 6 anni in su a esprimere i loro desideri a una stella. Il kit include un mercato con scale e balcone, una stanza sul retro con un tavolo, un carrello, una mini-doll LEGO Disney e 2 personaggi LEGO Disney.

