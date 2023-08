Disney lancia la nuova campagna 'Sei Meraviglia', messaggio alle nuove generazioni

Mentre si mormora di uno spinoff di Campanellino con Jennifer Lawrence protagonista, Disney lancia 'Sei Meraviglia, una nuova campagna di comunicazione pensata per stimolare le nuove generazioni a scoprire la meraviglia nascosta in ognuno.

Partendo dai valori delle Principesse Disney, eroine senza tempo nell’immaginario collettivo delle bambine e dei bambini, Disney vuole aiutare i genitori a spronare i propri figli a credere sempre di più in se stessi, valorizzandosi e credendo nelle proprie capacità per far emergere la meraviglia che c’è in ciascuno di noi. La campionessa paralimpica Bebe Vio è la protagonista italiana della campagna, in quanto incarnazione dei valori della sua Principessa Disney preferita, Merida, che come lei non si è lasciata abbattere dai condizionamenti esterni e ha combattuto per essere appieno se stessa.

Nell’episodio di Wonder Episodes, disponibile in basso, Bebe racconta il suo modo di affrontare la vita e sottolinea come la curiosità sia un valore determinante dei bambini anche nella scoperta della disabilità, che va spiegata e raccontata ma non affrontata come un tabù. “A volte – afferma Bebe – mi chiedono: “Cosa hai? Che cos’è?", riferendosi agli arti, “ah ma quindi sei di plastica? Oppure sei un robot?" È la bellezza dei bambini, poiché i piccoli, a differenza degli adulti, evitano la parte della paura e vanno direttamente alla parte della curiosità, che è quello che fa scoprire il mondo e a volte, tramite lo sguardo del bambino, scopre il mondo anche il genitore.”

Gli episodi Wonder Webisodes sono ora disponibili sul canale YouTube Disney Italia, con la partecipazione della ginnasta medaglia olimpica Jessica Gadirova (la Principessa Jasmine) e la nuotatrice inglese Alice Dearing (Ariel).

