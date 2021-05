Disney Italia svela le uscite al cinema: da Black Widow a Thor 4, tutte le date!

Grazie al comunicato ufficiale di Disney Italia arrivatoci pochi minuti fa, possiamo condividere anche con voi tutte le date di uscita dei film più attesi del 2021 e oltre, da Black Widow a Crudelia, da The Last Duel a West Side Story per arrivare fino a Thor: Love & Thunder nel 2022 inoltrato.

Qui sotto il calendario completo:

CRUDELIA - Diretto da Craig Gillespie e interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award Emma Stone ed Emma Thompson, Crudelia arriverà il 26 maggio nelle sale italiane (salvo disponibilità dei cinema) e dal 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

- Diretto da Craig Gillespie e interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award Emma Stone ed Emma Thompson, Crudelia arriverà il 26 maggio nelle sale italiane (salvo disponibilità dei cinema) e dal 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP. BLACK WIDOW - Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il film targato Marvel Studios Black Widow arriverà il 7 luglio nelle sale italiane e dal 9 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

- Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il film targato Marvel Studios Black Widow arriverà il 7 luglio nelle sale italiane e dal 9 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP. JUNGLE CRUISE - Con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, l’avventura Disney Jungle Cruise arriverà il 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

- Con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, l’avventura Disney Jungle Cruise arriverà il 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP. FREE GUY – EROE PER GIOCO - Diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds, l’entusiasmante commedia d’azione Twentieth Century Studios Free Guy – Eroe per Gioco arriverà l’11 agosto nelle sale italiane.

- Diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds, l’entusiasmante commedia d’azione Twentieth Century Studios Free Guy – Eroe per Gioco arriverà l’11 agosto nelle sale italiane. THE BEATLES: GET BACK - Dall’acclamato regista Peter Jackson, arriverà il 26 agosto nelle sale italiane.

- Dall’acclamato regista Peter Jackson, arriverà il 26 agosto nelle sale italiane. SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI - Diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, il film targato Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà l’1 settembre nelle sale italiane.

- Diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, il film targato Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà l’1 settembre nelle sale italiane. THE NIGHT HOUSE – LA CASA OSCURA - The Night House – La Casa Oscura, il thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall, arriverà il 16 settembre nelle sale italiane.

- The Night House – La Casa Oscura, il thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall, arriverà il 16 settembre nelle sale italiane. THE EYES OF TAMMY FAYE - Con Jessica Chastain e Andrew Garfield, The Eyes of Tammy Faye arriverà il 23 settembre nelle sale italiane.

- Con Jessica Chastain e Andrew Garfield, The Eyes of Tammy Faye arriverà il 23 settembre nelle sale italiane. THE LAST DUEL - Il nuovo film storico diretto da Ridley Scott, con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck, arriverà il 14 ottobre nelle sale italiane.

- Il nuovo film storico diretto da Ridley Scott, con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck, arriverà il 14 ottobre nelle sale italiane. RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA - Il divertente film d'animazione Ron – Un Amico Fuori Programma arriverà il 21 ottobre nelle sale italiane.

- Il divertente film d'animazione Ron – Un Amico Fuori Programma arriverà il 21 ottobre nelle sale italiane. ANTLERS - Prodotto da Guillermo del Toro per Searchlight Pictures, Antlers arriverà il 28 ottobre nelle sale italiane.

- Prodotto da Guillermo del Toro per Searchlight Pictures, Antlers arriverà il 28 ottobre nelle sale italiane. ETERNALS - Diretto da Chloé Zhao e interpretato da un cast stellare tra cui Angelina Jolie e Richard Madden, il film targato Marvel Studios Eternals arriverà il 3 novembre nelle sale italiane.

- Diretto da Chloé Zhao e interpretato da un cast stellare tra cui Angelina Jolie e Richard Madden, il film targato Marvel Studios Eternals arriverà il 3 novembre nelle sale italiane. ENCANTO - Encanto, il nuovo film d'animazione targato Walt Disney Animation Studios, arriverà il 25 novembre nelle sale italiane.

- Encanto, il nuovo film d'animazione targato Walt Disney Animation Studios, arriverà il 25 novembre nelle sale italiane. WEST SIDE STORY - Il nuovo adattamento cinematografico del musical West Side Story, diretto dal regista vincitore dell'Academy Award Steven Spielberg, arriverà il 16 dicembre nelle sale Italiane.

- Il nuovo adattamento cinematografico del musical West Side Story, diretto dal regista vincitore dell'Academy Award Steven Spielberg, arriverà il 16 dicembre nelle sale Italiane. THE KING’S MAN – LE ORIGINI - Diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Ralph Fiennes, il nuovo lungometraggio targato 20th Century Studios The King’s Man – Le Origini arriverà il 29 dicembre nelle sale italiane.

- Diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Ralph Fiennes, il nuovo lungometraggio targato 20th Century Studios The King’s Man – Le Origini arriverà il 29 dicembre nelle sale italiane. DEEP WATER - Con Ben Affleck e Ana De Armas, arriverà il 13 gennaio 2022 nelle sale italiane.

- Con Ben Affleck e Ana De Armas, arriverà il 13 gennaio 2022 nelle sale italiane. NIGHTMARE ALLEY - Nightmare Alley, il thriller psicologico diretto da Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe, arriverà il 27 gennaio 2022 nelle sale italiane.

- Nightmare Alley, il thriller psicologico diretto da Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe, arriverà il 27 gennaio 2022 nelle sale italiane. ASSASSINIO SUL NILO - Diretto e interpretato da Kenneth Branagh e basato sul celebre romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo arriverà il 10 febbraio 2022 nelle sale italiane.

- Diretto e interpretato da Kenneth Branagh e basato sul celebre romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo arriverà il 10 febbraio 2022 nelle sale italiane. TURNING RED - Diretto dal vincitore dell'Academy Award Domee Shi e prodotto da Lindsey Collins, il film Disney e Pixar Turning Red arriverà il 10 marzo 2022 nelle sale italiane.

- Diretto dal vincitore dell'Academy Award Domee Shi e prodotto da Lindsey Collins, il film Disney e Pixar Turning Red arriverà il 10 marzo 2022 nelle sale italiane. DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS - Interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, il film targato Marvel Studios Doctor Strange In The Multiverse of Madness arriverà il 23 marzo 2022 nelle sale italiane.

- Interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, il film targato Marvel Studios Doctor Strange In The Multiverse of Madness arriverà il 23 marzo 2022 nelle sale italiane. THOR: LOVE AND THUNDER - Diretto da Taika Waititi e con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, il film targato Marvel Studios Thor: Love and Thunder arriverà il 4 maggio 2022 nelle sale italiane.

Quale film attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti!