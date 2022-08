Disney Italia svela le date d'uscita dei nuovi film Marvel: pronti per la Fase 5?

Dopo la presentazione della Saga del Multiverso dei Marvel Studios durante il Comic-Con di San Diego, Disney Italia ci ha svelato le nuove date di uscita dei prossimi film MCU che arriveranno tra il resto del 2022 e il 2023.

Si parte con Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo in Italia dal 9 novembre: nel film, diretto da Ryan Coogler, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Il successivo appuntamento col MCU sul grande schermo è fissato al 15 febbraio 2023 con Ant-Man and The Wasp: Quantumania, diretto da Peyton Reed: primo film della Fase 5 nel film Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) vivranno una nuova avventura insieme ai genitori di lei, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), con la famiglia che si ritroverà ad esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Infine, sempre nel 2023 arriverà l'attesissimo terzo capitolo della trilogia di James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3, previsto per il 3 maggio 2023 nelle sale italiane: nel film Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l'universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Ricordiamo che nei prossimi mesi arriveranno altri annunci da parte della Marvel, che dovrà completare il calendario uscite della Fase 6. Restate sintonizzati!