Per Disney+, Iron Man 3 di Shane Black è un film di Natale

Dopo anni di dibattiti sulla natura natalizia (o meno) di Die Hard e Nightmare Before Christmas, il servizio di streaming on demand Disney+ sembra aver scelto Iron Man 3 per iniziare una terza disputa.

Nella piattaforma della major, lanciata ieri per il mercato statunitense (e pochi altri nel mondo), il film di Shane Black con Robert Downey Jr. risulta infatti nelle categorie di Natale, e salta fuori appena si cerca la parola "Christmas".

Come per Trappola di Cristallo di John McTiernan, Iron Man 3 si svolge a dicembre e in prossimità della festa di Natale (in puro stile Shane Black, che è noto per inserire scene di festività nei suoi film): nello specifico, il terzo capitolo della trilogia su Tony Stark ci mostra il protagonista lavorare nel suo laboratorio sulle note di "Jingle Bell Rock", senza dimenticare albero di Natale enormi, cappelli di Babbo Natale, regali esagerati e altro ancora.

Lo spirito natalizia infuso da Black, evidentemente, è sufficiente a convincere l'algoritmo di Disney+. Voi cosa ne pensate? Definireste Iron Man 3 un film di Natale? Lo guarderete, o lo avete guardato, sotto le feste? Ditecelo nella sezione dei commenti.

