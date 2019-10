Disney interrompe le pubblicità di Netflix su ABC, FX e Freeform

Manca poco più di un mese all'arrivo di Disney+ e se ne sentono già gli effetti. Dopo la chiusura di diversi canali Fox su Sky Italia, La Casa di Topolino ha infatti interrotto le pubblicità di Netflix che vanno in onda nei suoi network di proprietà.

Secondo quanto riportato da Variety, Disney non trasmetterà più pubblicità del colosso dello streaming su ABC, Freeform e FX. Il report fa comunque notare che ESPN continuerà a mandare in onda gli spot di Netflix nonostante l'imminente concorrenza delle due compagnie nel campo dello streaming.

La Casa di Topolino sta inoltre comunicando alle altre società di streaming che non trasmetterà le loro pubblicità a meno che avranno rapporti commerciali con Disney+ che comprenderanno, oltre gli spot, anche la distribuzione e la programmazione.

Questa strategia, stando a Variety, potrebbe anche rivelarsi un rischio: lo streaming in questo momento è una della categorie più fruttuose per quanto riguarda le pubblicità TV, e facendo così la compagnia potrebbe dover rinunciare a milioni di dollari che andranno invece nelle casse dei network concorrenti.

Disponibile negli Stati Uniti, Canada e Olanda dal prossimo 12 novembre, Disney+ debutterà insieme a The Mandalorian, l'attesa prima serie live-action di Star Wars. Per saperne di più vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Mandalorian.