Disney ha ancora intenzione di portare nelle sale i film Fox Searchlight

Nel corso di una tavola rotonda organizzata da The Hollywood Reporter, Alan Horn, dirigente della Disney, ha dichiarato che lo studio ha in programma l'uscita al cinema della maggior parte - se non della totalità - dei film di Fox Searchlight, smentendo la teoria secondo cui sarebbero stati destinati solo allo streaming.

Horn ha parlato anche del prestigio di Fox Searchlight, in grado di conquistare Oscar nella categoria di miglior film, laddove la Disney ha tradizionalmente fatto terreno di conquista della categoria dedicata all'animazione.

"Abbiamo ancora Fox Searchlight, di cui questi due signori sanno qualcosa" ha detto parlando dei dirigenti Fox Tom Rothman e Jim Giannopulos. "Hanno vinto quattro degli ultimi dieci Oscar per il miglior film. E li sosteniamo al 100% perché fanno film fantastici, con grandi registi e cast stellari."

Alla domanda "Ma non tutti i film Searchlight usciranno nelle sale, giusto?", Horn ha risposto secco: "Oh, sì, penso che lo faranno."

La strategia Disney per il futuro è quindi quella di diversificare, sfruttando il potenziale di tutte le aziende. Fox Searchlight, per esempio, è in grado di attirare un pubblico diverso, più maturo rispetto a quello della Disney. Una strategia in fondo già attuata in passato, tramite Touchstone, Dimension e Miramax (di proprietà della Disney) che producevano film come Kill Bill, Clerks, Scream e Starshi Troopers.

Tra gli ultimi progetti di Fox Searchlight ci sono Jojo Rabbit di Taika Waititi (qui la nuova clip ufficiale) e Lucy in the Sky di Noah Hawley. Tra i prossimi film in programma ci sono invece il thriller Nightmare Alley di Guillermo Del Toro e Next Goal Wins, pellicola sportiva dello stesso Waititi.

Tra le ultime novità del mondo Disney c'è invece l'annuncio da parte di Pixar di sei nuovi cortometraggi per Disney+.