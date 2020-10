Disney, incontrate la nuova principessa nel trailer ufficiale di Raya and the Last Dragon

Come promesso e anticipato dal poster ufficiale pubblicato ieri, la Walt Disney Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Raya and the Last Dragon, nuovo film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios.

Il primo filmato ufficiale dell'atteso blockbuster animato ci presenta la nuova principessa Disney interpretata da Kelly Marie Tran e contestualizza la vicenda, ambientata nel mondo fantastico di Kumandra.

Qui, molto tempo fa, umani e draghi vivevano insieme in armonia, ma quando una forza del male ha minacciato la terra i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Il film iniziata 500 anni dopo la scomparsa degli sputa-fuoco, quando lo stesso antico male si prepara a tornare. Spetterà ad una guerriera solitario, Raya, rintracciare il leggendario ultimo drago per portare la pace nel suo popolo diviso.

Il film è stato realizzato dai registi Don Hall e Carlos López Estrada e dai co-registi Paul Briggs e John Ripa ed è stato prodotto da Osnat Shurer e Peter Del Vecho. Il cast vocale include, oltre all'attrice del franchise di Star Wars, anche Awkwafina nei panni dell'ultimo drago Sisu.

Raya and the Last Dragon uscirà nelle sale a marzo 2021.

Che cosa ve ne pare a giudicare da questo primo filmato promozionale? Come al solito fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trova qui sotto!