Disney+ includerà anche extra e scene cancellate per i film del Marvel Cinematic Universe

Fra poche settimane il nuovo servizio di streaming on demand Disney+ sarà lanciato negli Stati Uniti prima di approdare nel resto del mondo, ma già da oggi sembra che il servizio di streaming offrirà l'esperienza definitiva per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Una versione di prova del servizio di streaming è attualmente disponibile nei Paesi Bassi, e tramite Reddit un fan ha rivelato che il servizio include le stesse funzioni speciali e scene cancellate che si trovano nelle versioni home-video dei film. Lo screenshot che trovate in basso, ad esempio, mostra alcuni degli extra speciali di Avengers: Infinity War.

Curiosamente, tra l'altro, Avengers: Infinity War non sarà disponibile per i clienti in Nord America quando Disney+ verrà lanciato nella regione. In quella regione ci saranno soltanto quattro film Marvel disponibili al lancio, ovvero Iron Man, Iron Man 3, Captain Marvel e Thor: The Dark World, mentre Avengers: Endgame si unirà alla formazione l'11 dicembre. Altri sette film Marvel sono previsti per Disney+ nel primo anno del servizio di streaming, tra cui Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Black Panther, Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Iron Man 2 e Thor: Ragnarok. Il ritardo dei film è dovuto com'è facilmente intuibile a degli accordi di licenza precedenti.

A partire da Captain Marvel, comunque, ogni nuovo film dei Marvel Studios arriverà direttamente su Disney+ dopo la sua uscita al cinema.

Per altre informazioni, guardate il trailer della Infinity Saga.