Disney+ inaugura la sezione Spider-Verse: arrivano i film su Spider-Man?

Era cosa praticamente ovvia che questo Disney+ Day avrebbe riguardato in particolar modo i fan Marvel, da tempo in attesa di novità relative allo sbarco di vecchie e nuove produzioni sulla nota piattaforma streaming: curiosità che, dopo l'ultimo annuncio a tema Spider-Man, è destinata ovviamente a salire alle stelle.

Mentre Disney+ raggiunge quota 118 milioni di abbonati, infatti, i fan di Spider-Man possono gioire in vista dell'arrivo di una sezione della piattaforma dedicata esclusivamente ai prodotti con protagonista il personaggio ideato da Stan Lee e Jack Kirby.

L'annuncio di Disney+ riguarda infatti la creazione di una sezione del catalogo intitolata Spider-Verse: dai piani alti non sono attualmente giunte ulteriori informazioni al riguardo, con l'attesa che riguarda ovviamente i nomi dei titoli che verranno inseriti nella sezione di cui sopra. Uno screen pubblicato su Twitter, comunque, ci parla principalmente di serie animate relative all'universo di Spider-Man, da Spider-Woman a Spider-Man Ultimate, tutte già presenti nel catalogo Disney+.

I fan sono però ovviamente abituati a sognare in grande, e già sperano nell'arrivo dei vari film sull'Uomo Ragno attualmente assenti sulla piattaforma, da quelli targati MCU agli Spider-Man di Raimi, passando per The Amazing Spider-Man. Saranno solo illusioni? Lo scopriremo nei prossimi tempi! Vediamo, intanto, quali film arriveranno su Disney+ il prossimo dicembre.