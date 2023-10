Disney, grandi novità sul cast dei remake live-action di Hercules e Oceania

In una giornata piena di novità dal mondo Disney, grazie all'ultimo report pubblicato dal noto portale The DisInsider sono emerse le ultime indiscrezioni riguardanti i cast del remake live-action di Oceania e del remake live-action di Hercules.

Per quanto riguarda Oceania, che stabilirà il nuovo record per il remake live-action 'più recente' di un Classico Disney (il film originale, Classico Disney numero 56 secondo il canone ufficiale, è uscito solo nel 2016), dal dietro le quinte di Hollywood è giunta voce che la produzione abbia scelto l'attrice che interpreterà la protagonista Vaiana, e che nella scelta sia stata determinante anche Auli'i Cravalho, che ha doppiato la principessa Disney nella sua versione animata originale: l'attrice non tornerà per il remake live-action (al contrario di Dwayne Johnson, che invece sarà di nuovo Maui dopo averlo doppiato nel film originale) ma secondo The DisInsider è stata coinvolta nella scelta della sua sostituta e ha aiutato la Disney nel processo di selezione.

Passando al remake di Hercules, invece, il sito riporta che che Michael B. Jordan (Black Panther) e Taron Egerton (Kingsman) sono entrambi in corsa per interpretare il Semi-Dio al centro della storia. Nel caso della star di Creed, ovviamente, ci sarà un cambio di etnia per il figlio di Zeus. Il film, lo ricordiamo, è prodotto dai registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo e diretto dal regista di Aladdin e Sherlock Holmes Guy Ritchie.

Per altre novità, sempre The DisInsider ha segnalato l'esistenza del remake live-action di Frozen e del remake di Tarzan, oltre a riportare le prime sorprendenti novità a proposito del test-screening di Biancaneve, il criticatissimo remake con Rachel Zegler in arrivo nel 2024.

