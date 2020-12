Disney: grandi annunci a tema Marvel, Star Wars e Pixar in arrivo

La settimana corrente sarà particolarmente importante per l'industria del cinema e dello streaming, perché sarà la volta di Walt Disney Company di annunciare i suoi progetti futuri.

Segnatevi la data sul calendario: giovedì 10 dicembre, in occasione del Disney Investor Day 2020, dovremmo sapere qualcosa di più sul futuro dei calendari Marvel, Lucasfilm e Pixar.

Secondo delle fonti interne all'industria (via Deadline, Comicbook), l'evento fornirà l'opportunità per annunciare i nuovi progetti della compagnia, in particolare quelli dei suoi brand più popolari.

Tra i possibili scoop potrebbe esserci la conferma del passaggio dal grande schermo del cinema allo schermo casalingo di Disney+ di due attesi live-action dei Classici Disney, Cruella con Emma Stone e Pinocchio con Tom Hanks.

Inoltre, se dovesse esserci davvero un trasferimento in streaming anche per Black Widow, questo sarebbe il luogo e il momento decisivo per renderlo noto.

Va ricordato che fu proprio durante l'ultimo Investor Day che Feige rivelò parte dell'attuale line-up di Disney+, ovvero le serie tv WandaVision, Loki, The Falcon and The Winter Soldier e la serie animata What If... e in quell'occasione venne mostrata anche una clip dall'allora imminente blockbuster Avengers: Endgame.

Cosa accadrà, dunque, il 10 dicembre? Cosa pensate che verrà annunciato? Fateci sapere la vostra nei commenti.