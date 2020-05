Disney+, grandi aggiunte in arrivo nel catalogo: scoprite il programma di giugno

Disney+, il servizio di streaming on demand della Walt Disney, nel mese di giugno arricchirà il suo già nutrito catalogo con tantissime nuove aggiunte che faranno la gioia dei fan.

Occhi puntati su Artemis Fowl, il nuovo live-action Disney che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ da venerdì 12 giugno: ispirato al primo libro dell'epica serie best seller firmata da Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori, il film è diretto da Kenneth Branagh e porterà gli spettatori in una fantastica avventura epica popolata da paesaggi magnifici e spettacolari effetti visivi.

Inoltre, prosegue l'acclamata docuserie Il Mondo Disney Mai Visto, che porterà gli abbonati al servizio nel dietro le quinte del mondo della Walt Disney Company tra retroscena sui film, parchi a tema,, musica, giocattoli e molto altro ancora, con il sesto episodio dello show che sarà incentrato proprio su Artemis Fowl.

Dal 26 giugno per gli abbonati sarà reso disponibile anche l'attesissimo Gli Incredibili 2, uno dei pochi film Pixar ancora assente dal catalogo, e nello stesso giorno arriverà Frozen II: Dietro le quinte, una docuserie sullo sviluppo del film d'animazione col più alto incasso nella storia del cinema. Infine, dal 19 giugno arriverà su Disney+ anche X-Men: Dark Phoenix, chiacchierato ultimo capitolo della saga degli X-Men.

