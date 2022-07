Disney+: il Consiglio dei genitori contro la piattaforma dopo l'arrivo di Deadpool e Logan

Logan e i due film di Deadpool della Fox hanno debuttato su Disney+, diventando i primi film con classificazione R del servizio. L'arrivo delle pellicole sulla piattaforma ha però scatenato l'ira del Parents Television and Media Council (PTC), che si è scagliato contro Disney per aver infranto una promessa fatta al momento del lancio.

"Tre anni fa, la Walt Disney Company ha fatto una promessa alle famiglie: nessun film classificato R arriverà su Disney+, avevano detto. È una piattaforma incentrata sulla famiglia. Abbiamo Hulu per la nostra tariffa per adulti più spigolosa. Ma ci stavano mentendo", ha dichiarato il presidente del PTC Tim Winter in un comunicato stampa. "Dopo decenni di genialità aziendale che si è affermata come il marchio più affidabile al mondo per le famiglie, l'odierna suite di livello C della Disney ha deciso di buttare tutto nel gabinetto".

Come ben sapete, all'inizio di quest'anno Disney+ ha anche aggiunto il "DefendersVerse" alla piattaforma, precedentemente in streaming su Netflix e composto da tutti show con classificazione TV-MA a causa dei contenuti.

"Sebbene Disney+ punti gli abbonati al controllo genitori, la semplice presenza di contenuti con classificazione R e TV-MA viola la fiducia e la sensibilità delle famiglie. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito ora richiede solo pochi mesi per essere cancellato", ha aggiunto Winter. "Un giorno, in un futuro non troppo lontano, le business school faranno riferimento a questa brusca inversione a U aziendale mentre analizzeranno cosa è successo all'ex grande Walt Disney Company. E nel frattempo, le famiglie continueranno a essere tristemente sottoservite di Hollywood".

