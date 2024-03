Disney: i Funko Pop della Bella Addormentata nel bosco sono una vera favola

In occasione delle celebrazioni per il sessantacinquesimo anniversario dalla pubblicazione da parte della Disney dell’adattamento animato di La Bella Addormentata, Funko ha preparato una serie di nuovi prodotti dedicati al classico, presentandoli in tutta la loro bellezza in un’anteprima promozionale sui propri profili social.

Dopo aver svelato le nuove aggiunte alla Hall of Fame Disney per il 2024, torniamo ad occuparci in qualche modo del colosso dell’intrattenimento e di una delle sue opere più conosciute per condividere le prime immagini dei nuovi Funko Pop! che vedono protagonisti la principessa Aurora, Malefica e tutta la compagnia raccontata nel film d’animazione del 1959.

Cercando di ricreare l’aspetto dei personaggi come presentati nella prima trasposizione a cura dell'italiano Clyde Geronimi, i nuovi modellini saranno in vendita al prezzo di 12,99 dollari l’uno ad eccezione della riproduzione di Malefica nella sua forma di drago, che, più grande delle altre, sarà commercializzata a 29,99 dollari.

I pezzi sono già disponibili per il pre-ordine sul sito dell’azienda che dovrebbe cominciare le spedizioni a partire dal 7 maggio 2024.

In attesa di scoprire se Funko o altri produttori di giocattoli avranno in serbo altre sorprese per i fan della Disney e della principessa Aurora, vi lasciamo alla nostra recensione di Maleficent, live action che si concentra sulla figura della villain di La Bella Addormentata nel Bosco.

