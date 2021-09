Disney, Free Guy e Jungle Cruise arrivano in home-video: tutto quello che c'è da sapere

Per tutti i collezionisti e i fan dell’home video sono in arrivo due grandi novità da Disney: ad ottobre infatti saranno disponibili Jungle Cruise, la grande avventura con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, e Free Guy - Eroe per Gioco, con protagonista Ryan Reynolds.

Entrambi i titoli saranno disponibili dal 6 ottobre in Blu-Ray, DVD e 4K UHD: le versioni home video presenteranno inoltre tanti contenuti extra inediti da scoprire, incluse le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con il cast e i filmmaker. Per quanto riguarda Jungle Cruise, i fan troveranno interviste esclusive, undici scene eliminate e la possibilità di guardare il film nella nuova, avvincente Modalità Spedizione per scoprire Fun Fact, Easter Egg e curiosità sparse in tutto il film. Invece, per quanto riguarda Free Guy, la versione home video includerò tanti nuovi contenuti extra, tra cui due scene eliminate, una scena in versione estesa, gli errori sul set e gli esclusivi approfondimenti dietro le quinte del film.

Qui sotto i contenuti speciali di Jungle Cruise (recuperate la nostra recensione di Jungle Cruise):

Inizio Film con Jungle Cruise Modalità Spedizione – Con questa nuova modalità i fan saliranno a bordo di una barca diroccata (comodamente dal proprio divano) per scoprire Fun Fact, Easter Egg e curiosità sparse lungo tutto il film

È una giungla, là fuori: il dietro le quinte di Jungle Cruise – Il regista Jaume Collet-Serra, il cast e i filmmaker discutono dell’importanza di tutti gli elementi che compongono il film, dagli interpreti ai truccatori all’utilizzo dell’antico linguaggio indigeno, per dar vita a un film che rende il giusto omaggio a una delle attrazioni più amate di Disneyland

Dwayne ed Emily: decisamente divertenti – La nuova amicizia nata sul set ha aiutato le due star a costruire quell’intesa spontanea ben percepibile sullo schermo. Anche se i loro personaggi competono tra di loro nel film, durante le riprese gli attori si sono divertiti un mondo

Creazione del Rio delle Amazzoni – Sguardo ravvicinato sulla maestria cinematografica dietro le incredibili scene di Jungle Cruise, in particolare sui segreti dietro la creazione della barca di Frank in balia delle “acque pericolose” ricreate in una vasca ad Atlanta, la costruzione della città sull’isola di Kauai, l’aspetto del giaguaro e tanti altri incredibili effetti speciali

Piloti una barca una volta, la piloti per sempre – Un’equipe di skippers del Disneyland Resort riflette sui riconoscimenti, le sfide e le sorprese che si celano dietro l’amata attrazione Jungle Cruise, dando preziosiconsigli a tutti gli aspiranti skipper del mondo

Scene Eliminate: Frank chiede da mangiare alle cuoche; MacGregor pilota la barca; MacGregor fa sci d’acqua; Joachim e Nilo sul molo; Joachim minaccia la parte centrale; Frank parla con Proxima e gli incubi di Lily; Il sottomarino resta bloccatoM Proxima sorprende MacGregor; Frank viene snobbato; Sam la Mercante e Lily a spasso nella giungla; MacGregor e Sam salutano; I conquistadores fanno un falò; MacGregor e Joachim prendono il tè; Frank prepara il tè a Lily; Il muro d’acqua da dietro

Qui sotto i contenuti speciali di Free Guy (recuperate la nostra recensione di Free Guy):