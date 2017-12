Disney/Fox: la Writers Guild of America è contraria all'accordo e invoca l'AntiTrust

Laè assolutamente contraria all'accordo andato in porto ieri, che ha visto come risultante l'acquisizione da parte di Disney di diversi asset

La notizia è stata storica, una di quelle che si attendeva da tempo, che non si era certi andasse in porto e a quali condizioni finali. La conclusione dell'affare è stata quella che conosciamo: la Disney ha comprato tantissimi asset Fox tra i quali spiccano i diritti cinematografici su X-Men, Deadpool e Fantastici 4. I dettagli dell'accordo e la dichiarazione ufficiale l'abbiamo riportata nella notizia che trovate cliccando QUI.

In molti si stanno opponendo in queste ore a questo accordo, non ultima la Writers Guild of America che, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato quanto segue:

"Nella sconsiderata corsa per l'eliminazione della concorrenza, il grande business mostra di avere un insaziabile appetito per il consolidamento. Disney e Fox hanno passato decenni traendo profitto dall'oligopolio di controllo che avevano solo in sei grandi agglomerati dell'industria dell'intrattenimento, del quale hanno fatto le spese i creatori, che alimentano le loro operazioni televisive e cinematografiche."

"Adesso, questa proposta fusione tra concorrenti diretti renderà le cose ancora peggiori, aumentando sostanzialmente il potere di mercato di una società combinata Disney-Fox. Le preoccupazioni antitrust sollevate da questo accordo sono ovvie e significative: la Writers Guild of America si oppone fermamente a questa fusione e lavorerà per garantire l'applicazione delle leggi antitrust vigenti nella nostra nazione".

Tutti ci chiediamo cosa vorrà dire praticamente questo accordo raggiunto da Disney/Fox; vedremo nei prossimi giorni come proseguirà questa campagna della Writers Guild of America.

