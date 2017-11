Disney/Fox: secondo nuovi report l'acquisizione è ancora possibile

Come ormai saprete, una delle notizie della settimana che hanno fatto chiacchierare di più il web, è la possibile acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures

Secondo le ultime notizie di qualche giorno fa, le trattative tra i due studios sarebbero già terminate, mettendo la parola 'fine' alla possibile acquisizione del supercolosso Disney, che, come è noto da tempo, sta anche lanciando una piattaforma digitale che possa competere con Netflix.

Secondo tutti i rumor la Disney punta ad acquisire la Fox per poter utilizzare i personaggi della Marvel ancora in licenza, come X-Men e Fantastici Quattro, per film e serial televisivi.

Ora CNBC ha spiegato che "le penne non sono ancora state rimesse sul tavolo", affermando che le trattative tra le due potrebbero riprendere e che non è detta l'ultima parola.