Disney-Fox: Ryan Reynolds celebra il passaggio di Deadpool ai Marvel Studios

Come vi abbiamo riportato in un precedente articolo, la Disney ha acquistato la Fox legittimando definitivamente l'accordo portato avanti negli scorsi mesi: Ryan Reynolds ha pensato bene di celebrare l'occasione con una divertente immagine postata su Twitter.

Come potete vedere nel post riportato comodamente per voi in calce all'articolo, la star ha pubblicato l'immagine di Deadpool con un cappellino a forma di orecchie di Topolino. La didascalia, che recita "Feel like the first day of 'Pool", gioca sull'assonanza di "Pool", abbreviazione di Deadpool, e "school": nella foto, infatti, lo sboccato supereroe si trova chiaramente all'interno di uno scuolabus.

Al momento non è chiaro il futuro del franchise di Deadpool, ma l'unica cosa certa è che godrà di un futuro particolarmente radioso: da domani alle 12:02 ET, l'accordo fra Disney e Fox diventerà effettivo, e una volta entrato in vigore il mercenario chiacchierone entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe, dove potrà interagire, oltre che con gli X-Men, anche con i Fantastici Quattro, gli Avengers e Spider-Man.

Non è chiaro, invece, quale sarà l'esito dei progetti X-Force, spin-off di Deadpool 2 scritto e diretto da Drew Goddard incentrato sull'intera squadra di supereroi, e soprattutto dell'eventuale terzo capitolo della saga di Deadpool: Ryan Reynolds in persona, qualche tempo fa, aveva definito Deadpool 3 completamente diverso da ciò che i fan si aspettano.

Alla luce dell'acquisizione Disney-Fox, i più complottisti pensano che nelle parole dell'attore si nascondano già i piani per un film canonico MCU. Voi cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.