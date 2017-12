Disney/Fox: possibile annuncio giovedì, ma i Fantastici 4 potrebbero non farne parte

Come vi abbiamo riportato questa mattina, l'accordo che vede l'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della, è ad un passo dall'essere annunciato e, anzi, secondo gli ultimi report potrebbe ufficializzarsi questo giovedì.

Grazie a questo accordo la Disney metterà mano alla divisione cinematografica e televisiva della Fox, naturalmente, ma anche a svariati network televisivi e sulle percentuali inerenti Hulu e Sky. Ma è ovvio che buona parte dell'interesse del pubblico nei confronti di questo accordo è il ritorno, in mano ai Marvel Studios, da parte dei personaggi dati in licenza alla Fox in questi anni. La possibilità di una loro introduzione nell'ormai vasto Marvel Cinematic Universe diventerebbe una possibilità non proprio più cosi remota.

Ma in tutti questi giorni, però, si è parlato direttamente degli X-Men e dei mutanti dell'Universo Marvel e, quasi mai, dei Fantastici Quattro. Come mai?

A quanto pare, i diritti dei Fantastici Quattro e dei loro comprimari (quindi pensiamo a Silver Surfer, per esempio) e villain (un Dr. Destino o un Galactus) sono in mano alla Constantin Films. La Constantin Films, infatti, ha prodotto i precedenti tre film sul quartetto, affidando alla Fox la distribuzione e co-produzione ma, in realtà, i diritti sarebbero in mano a loro. Per questo l'accordo non prevederebbe il ritorno dei Fantastici Quattro alla Marvel ma soltanto degli X-Men (che resterebbero, comunque, una proprietà in primis della Fox).

Dunque, per ora, gli scenari sono molti. La Constantin Films potrebbe cedere i diritti direttamente alla Marvel oppure collaborare con loro per ulteriori pellicole in futuro, o semplicemente trovare un'altra major per distribuire un nuovo tentativo in futuro. Chissà... noi aspettiamo la conferma e/o l'eventuale smentita riguardo questa situazione delicatissima per i tanti fan della Casa delle Idee.