La Disney/Fox porterà al cinema I Misteri di Harris Burdick, dell'autore di Jumanji

Deadline ha annunciato che la Disney / Fox ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico per I Misteri di Harris Burdick, nuovo progetto tratto da un'opera di Chris Van Allsburg, autore di Jumanji.

L'accordo arriva dopo l'acquisizione de Il Giardino di Abdul Gasazi e The Sweetest Fig.

L'adattamento sarà curato da Rafe Judkins, con Bill Teitler, Mike Weber, Ted Field che figureranno come produttori insieme a Shawn Levy e Dan Cohen. Per il momento, purtroppo, non sono noti altri dettagli né sul cast né tanto meno sulla data d'uscita del film, perciò vi rimandiamo alla sinossi del romanzo originale.

"Trent'anni fa, un uomo di nome Harris Burdick chiamò Peter Wenders, che all'epoca lavorava presso una casa editrice per bambini, spiegando che aveva pronti quattordici racconti, da presentare come libri illustrati. Al momento del loro incontro, tuttavia, Burdick portò con se un solo racconto, che bastò comunque ad affascinare e incuriosire Wenders: i due si diedero di nuovo appuntamento per il giorno dopo, al quale però il misterioso autore non si presentò. Di lui non si ebbe più notizia, a parte i disegni consegnati durante il primo incontro: poche parole scarabocchiate invitano il lettore ad usare quelle immagini per costruire una storia, o più storie, cambiando vicende e personaggi in base all'ordine delle pagine. Di fronte a quei disegni, tenere a freno l'immaginazione è impossibile ..."

