Disney-Fox: tutte le novità su Deadpool, New Mutants e Dark Phoenix

In queste ore, presso il CinemaCon di Las Vegas, molte major stanno aumentando la curiosità dei fan a dismisura, grazie a vari annunci legati ai progetti in via di sviluppo. Alan Horn, chairman di Disney, ha colto l'occasione per fornire qualche aggiornamento in merito al futuro dei personaggi Marvel, rimasti per anni nelle mani della Fox.

Se vi siete tenuti aggiornati, specie nelle ultime settimane, sarete al corrente del destino "nebuloso" che aleggia attorno ai diversi franchise cinematografici, legati all'universo dei mutanti. Tra chi diceva che l'intero universo degli X-Men sarebbe stato rebootato e chi, invece, speculava sulla possibilità che fosse Deadpool l'unico "sopravvissuto" ad un tale processo di totale reinvenzione creativa.

Allo stesso modo, diversi fan sono rimasti spiazzati quando, in seguito a rumor sempre più insistenti, il fato di progetti come New Mutants fosse quello di approdare sul piccolo schermo, o addirittura di essere lasciati nel dimenticatoio, dopo presunti test screening apparentemente disastrosi.

Che dire, invece, di Dark Phoenix? Il quarto capitolo della saga prequel dedicata ai mutanti è stato rimandato in più occasioni, durante la lavorazione. Inizialmente previsto per lo scorso anno, il cinecomic arriverà dunque nelle sale solo a partire dalla prossima estate, andando a costituire il finale vero e proprio della saga, con protagonisti James McAvoy e Michael Fassbender.

Tante voci di corridoio, dunque, hanno accompagnato diverse discussioni sparse per la rete, senza disporre di vere e proprie conferme a riguardo da parte delle major direttamente interessate. Ebbene, è proprio durante il CinemaCon che, grazie a diversi annunci e video promozionale, la situazione ha potuto acquisire una maggiore chiarezza.

In primo luogo, durante un lungo e articolato discorso, Alan Horn ha confermato l'intenzione di portare avanti il franchise di Deadpool sul grande schermo: "Vedrete ancora molto, per quanto riguarda Deadpool, negli anni a venire." Parole che, seppur non confermino né smentiscano il desideratissimo ritorno di Ryan Reynolds nei panni del personaggio, fanno ben sperare per un futuro quantomeno entusiasmante per il Mercenario Chiacchierone.

Per quanto riguarda New Mutants, sembra ormai chiaro che, a dispetto di tutte le speculazioni circa il suo approdo sulla piattaforma streaming Hulu, il film vedrà finalmente la luce sugli schermi cinematografici mondiali, a partire dal prossimo agosto. Sarà Disney, ovviamente, ad occuparsi della distribuzione del film, che con molta probabilità finirà comunque per non essere parte del MCU.

Novità più "concrete" giungono invece per quanto riguarda Dark Phoenix, di cui è stato mostrato un primo footage proprio durante l'evento. Secondo le prime descrizioni, la scena ci mostra Charles Xavier mentre comunica alla NASA che i soccorsi stanno arrivando. Vediamo il team mentre si dirige verso lo spazio. Nightcrawler e Jean vanno in aiuto degli astronauti in pericolo, ma quest'ultima viene "investita" dal potere della Fenice. Tutti iniziano a parlare dell'accaduto dietro ai banchi di scuola, mentre Charles inizia a rendersi conto che Jean potrebbe ucciderli tutti. Si procede dunque con una sequenza d'azione, in quella che sembrerebbe essere una prigione, poi con Magneto che scaraventa un treno sulla X-Mansion. Jean lo colpisce e si carica di energia.

Come sempre, noi vi terremo aggiornati con tutti i prossimi aggiornamenti.