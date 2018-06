Disney-Fox: Kevin Feige sta aspettando il via libera per inserire gli X-Men nel MCU

A dispetto della contromossa commerciale di Comcast, la Disney ha chiaramente intenzione di recuperare i diritti di sfruttamento degli X-Men dalla 20th Century Fox.

Come saprete, Comcast è tornata prepotentemente alla ribalta con una più succosa offerta per accaparrarsi la Fox, mettendosi in mezzo agli accordi già presi tra quest’ultima e la Disney. Di recente, però, all’evento Produced by Conference, c’era nientemeno che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, il quale ha discusso ampiamente del futuro dell’Universo Cinematografico Marvel, rivelando di essere anche in attesa della parola finale su questo chiacchieratissimo accordo.

“Sto semplicemente seduto aspettando la telefonata che mi risponda sì o no, ma di sicuro sarebbe bello avere accesso al loro intero catalogo”.

In tutto ciò Avengers: Infinity War continua la sua scalata mondiale al box-office e ormai è vicinissimo al fatidico traguardo dei 2 miliardi di dollari. Il prossimo film dell’Universo Cinematografico Marvel ad arrivare nelle sale sarà Ant-Man and The Wasp – in arrivo a luglio in America e ad agosto in Italia – mentre successivamente arriverà Captain Marvel, con Brie Larson; entrambi i film saranno ambientati prima degli eventi mostrati in Infinity War. Dopodiché arriverà l’attesissimo Avengers 4.

Sinossi: Avengers: Infinity War è il culmine (e nuovo inizio) del Marvel Cinematic Universe. Dopo anni di storie collegate tra di loro, i fratelli Russo portano il villain più temibile di tutti, Thanos (Josh Brolin), alla ricerca delle Gemme dell'Infinito per portare l'equilibrio nell'intero universo, dimezzando metà della popolazione. Gli Avengers, seppur divisi, insieme ad altri supereroi del pianeta Terra dovranno fronteggiare Thanos e l'Ordine Nero ed impedire che il Titano Pazzo riesca nel suo intento. Ad aiutarli ci saranno anche i Guardiani della Galassia, il cui membro ufficiale del gruppo, Gamora, è figliastra di Thanos.