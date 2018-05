Disney-Fox: fissata al 10 luglio la votazione finale degli azionisti

Gli azionisti della Walt Disney Company e della 20th Century Fox si incontreranno a New York mercoledì 10 luglio per votare l'accordo da 52.4 miliardi di dollari che sancirà l'acquisizione della Fox da parte della Disney.

Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, la Disney è pronta a rispondere alle gigantesche offerte avanzate da Comcast e adesso una nuova indiscrezione trapelata da The Hollywood Reporter suggerisce che gli azionisti della Casa di Topolino e quelli della Fox sarebbero stati convocati il per votare definitivamente la gargantuesca vendita nei primi giorni di luglio.

Se l'affare dovesse andare in porto la Disney acquisirà vaste parti della Fox, comprese lo studio cinematografico 20th Century Fox, le varie reti via cavo di intrattenimento ad oggi di proprietà della Fox e tutta una serie di risorse internazionali, comprese le azioni di partecipazione in Sky.

Il gigante della tv via cavo Comcast sta cercando di inserirsi nell'affare d'acquisizione della compagnia della famiglia Murdoch, e il 10 luglio tutto potrebbe essere deciso: gli azionisti potranno scegliere se acconsentire alla vendita pro Disney (il che garantirebbe nuove ed interessanti possibilità future per la gran parte dei franchise della 20th Century Fox, come gli X-Men, Alien, Avatar ecc) oppure cedere alle offerte più cospicue a livello economico della Comcast.

Secondo The Hollywood Reporter gli azionisti Disney si incontreranno per le 10 di mattina del prossimo 10 luglio al New Amsterdam Theater nel centro di Manhattan. L'incontro della Fox è stato fissato per la stessa ora nella vicina New York Hilton Midtown. La Fox si riserva comunque la possibilità di posticipare la propria votazione qualora l'offerta Comcast - non ancora pubblica - dovesse superare quella Disney.