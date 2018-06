Disney/Fox, c'è speranza: Comcast potrebbe dividere gli asset della Fox

Probabilmente, la Walt Disney Pictures non pensava di trovarsi in una situazione simile quando, alla fine dello scorso anno, ha annunciato l'acquisizione della Twentieth Century Fox. Un comunicato stampa, forse, troppo prematuro, visto che in queste ore Comcast ha annunciato una contro-offerta da 65 miliardi di dollari!

Per intenderci, la Fox aveva ceduto all'offerta della Disney alla fine del 2017, 'chiudendo' le trattative con Comcast la quale, però, non si è mai data per vinta. Nonostante i comunicati stampa e i vari meeting, Comcast ha atteso il verdetto (favorevole) di un'altra superacquisizione, quella di AT & T's e Time Warner per 85 miliardi di dollari, ed ha rilanciato con un'offerta da 65 miliardi di dollari che interesserebbero - e non poco - alla Fox e che potrebbe far saltare l'affare con la casa di Topolino.

Ma adesso il sito CNBC assicura che potrebbe esserci una scappatoia per entrambe le parti interessate. A quanto pare Comcast potrebbe dividere gli assets della Fox e cederne alcune alla Disney. In questo modo Comcast otterrebbe gli assets di Sky, la proprietà a cui è maggiormente interessata, e la Disney pronta ad ottenere la divisione cinematografica e quella televisiva in primis.

Se questo fosse lo scenario seguito dalle tre, potrebbe essere una situazione di vittoria un po' per tutti.