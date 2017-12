Disney/Fox: Bob Iger apre ai film Marvel vietati ai minori, Deadpool resterà Rated R!

Come ormai saprete, la Twentieth Century Fox è stata ufficialmente acquisita dallaquest'oggi, aprendo a svariate possibilità e scenari futuri riguardo le proprietà appartenenti alla prima.

Una delle più grosse preoccupazioni dei fan della Marvel era che, in seguito all'acquisizione, la Walt Disney Pictures avrebbe edulcorato molti personaggi appartenenti alla Fox, in primis Deadpool. Alla base del pensiero i film dei Marvel Studios distribuiti dalla Disney, tutti pensati per un target molto ampio e tutti al massimo PG-13.

Eppure, come la storia insegna, la Disney ha già prodotto pellicole vietate ai minori in passato. Lo studio ha aiutato a produrre e distribuire pellicole come Scream o Kill Bill. Per questo, nonostante l'ironico tweet di Ryan Reynolds - che trovate qui sotto - e che ha seguito la diffusione di un secondo poster di Deadpool 2, sembra che i fan del personaggio possono dormire sonni tranquilli.

Parlando dell'acquisizione, il presidente della Disney Bob Iger ha confermato che alcune proprietà della Fox, in particolare proprio Deadpool, resteranno esclusivamente Rated R, dunque vietate ai minori, e non solo: questa proprietà ha aperto la possibilità ad altri film vietati ai minori basati su personaggi Marvel e prodotti dalla Disney.

"Deadpool, chiaramente, è stato e continuerà ad essere un brand Marvel" ha spiegato Iger "Ma pensiamo seriamente che possa esserci l'opportunità di iniziare a realizzare dei film Marvel vietati ai minori, soprattutto per personaggi come Deadpool. Penso che potremmo gestire una cosa del genere".

Insomma la possibilità è che la Disney possa realizzare dei film vietati ai minori su personaggi Marvel, facendoli distribuire proprio con il marchio della Fox (cosi come la Disney distribuiva i film vietati tramite la Miramax).