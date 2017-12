Disney/Fox: l'acquisizione potrebbe essere confermata prima di Natale!

Le trattative per l’acquisizione della Fox da parte della Disney sarebbero in via di conclusione, con un annuncio che potrebbe arrivare prima di Natale.

Secondo un nuovo articolo di Variety, Disney e Fox starebbero concludendo le loro trattative che porterebbero la prima all’acquisto dell’asset cinematografico e televisivo della seconda. Il gruppo Disney include anche JP Morgan e Guggenheim Partners, mentre la Fox ha dalla sua Goldman Sachs e Centerview Partners.

Mentre ci sarà ancora tanto altro lavoro da fare e pratiche da sbrigare, alcune fonti sostengono che l’accordo potrebbe chiudersi entro Natale. Quest’ultimo è stimato attorno ai 74 miliardi di dollari, ovvero un 30% in più della stima di tutti i compartimenti coinvolti, che includono 20th Century Fox (film e TV), FX Networks, il gruppo National Geographic, il 30% di Hulu (di proprietà della Fox) e le piattaforme televisive internazionali come Star India e il 39% del broadcast europeo satellitare di Sky.

Tuttavia, CNBC riporta che mentre Disney rimane il primo concorrente per l’acquisizione della Fox, questa potrebbe incorrere in alcuni difficoltà di natura legale e finanziaria se fosse giudicata colpevole di qualsiasi violazione dei diritti anti-trust. Una vicenda che non può non rimandare al caso simile legato all’acquisizione di AT&T del gruppo Time Warner, attualmente in fase di stallo.

Comunque, per il dispiacere dei fan, è altamente improbabile che vedremo gli X-Men e i Fantastici Quattro unirsi all’Universo Cinematografico Marvel prima del 2019.