Disney/Fox: l'accordo pronto a chiudersi entro marzo

Chi si aspettava che l'accordo/acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures venisse finalizzato entro gennaio, resterà abbastanza deluso. Perché Variety conferma che accadrà tra almeno un altro mese e mezzo.

La Walt Disney, che possiede la ESPN, ha acconsentito a vendere un bel paio di network sportivi regionali affinché l'approvazione dell'acquisizione fosse definitiva; non solo: Disney non comprerà nemmeno Fox News, il network FOX e un altro paio di network che resteranno parte della "Nuova Fox" di Rupert Murdoch.

In questo modo la Disney dovrebbe chiudere l'acquisizione entro marzo, anche se Variety afferma che, se tutto andrà come previsto, è probabile che possa concludersi anche nei primi giorni di febbraio. La Disney metterà in mano a numerose proprietà di successo della Fox, sia cinematografiche che televisive, tra le quali Avatar, Alien, Predator ma anche piattaforme digitali di enorme successo in USA come Hulu.

Ovviamente, in campo cinematografico, è una svolta anche per l'intero Marvel Cinematic Universe. La Disney e i Marvel Studios potranno mettere le mani su proprietà date in licenza alla Fox anni fa come gli X-Men, Deadpool, i Fantastici Quattro e Silver Surfer, potendoli sfruttare sia in nuove pellicole che, potenzialmente, a livello televisivo o sulla nuova piattaforma digitale Disney+, in arrivo a fine 2019.