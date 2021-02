Disney, la prima foto di Us Again: sarà il nuovo corto originale dopo oltre cinque anni!

L'arte del cortometraggio animato è a dir poco sottovalutata dal grande pubblico, ma grazie alla piattaforma di streaming on demand Disney+, che racchiude tutte le perle di Disney e soprattutto Pixar, pian piano qualcosa sta cambiando.

Soprattutto la Pixar, tanto recentemente quanto nel corso degli anni, ha sfruttato i cortometraggi per 'allenare' i suoi talenti interni, realizzando spesso e volentieri dei veri e propri capolavori; la Disney Animation è rimasta un po' indietro, dato che non ha pubblicato un nuovo corto originale negli ultimi cinque anni, ma lo studio ha cambiato rotta con il nuovo lungometraggio Raya and the Last Dragon.

La Disney ha infatti annunciato l'arrivo di Us Again, nuovo cortometraggio originale che accompagnerà l'uscita di Raya su Disney+: il corto viene descritto come "ambientato in una città vibrante che pulsa di ritmo e movimento" e racconta la storia di "una coppia di anziani che riaccende la passione giovanile per la vita e per l'amore in una notte magica. Gli anni svaniscono mentre la gioia di ballare li spingerà attraverso l'eccitante paesaggio urbano della loro giovinezza facendo rivivere i bei ricordi e le loro passate ambizioni."

Us Again è raccontato interamente senza dialoghi ed impostato su una colonna sonora originale funk e soul che rievoca i classici degli anni '60. Qui sotto potete vedere una prima foto esclusiva di Entertainment Weekly.

Per altri approfondimenti ecco il trailer di Raya and the last dragon, in uscita (insieme a Us Again) il 5 marzo prossimo.