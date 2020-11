Disney, le foto dello Star Wars Galactic Starcruiser, hotel di lusso per Disney World

Disney World ha svelato il first look delle camere di Star Wars Galactic Starcruiser Hotel, nonostante il mondo dei parchi a tema stia vivendo un momento di profonda crisi causato dalla pandemia. Disney non si arrende e nonostante il parco in California rimanga chiuso sono proseguiti i lavori per lo Star Wars Hotel in Florida.

Disney promette ai suoi ospiti e fan un'avventura targata Star Wars completamente coinvolgente a bordo di una nave stellare di lusso completa di ristoranti esclusivi, cabine con vista spaziale e tutta l'azione emozionante che ci si aspetterebbe dal mondo creato da George Lucas.

L'hotel è in lavorazione da anni e ora è possibile vedere le prime immagini.



Le foto mostrano le camere con una cabina che contiene un letto matrimoniale con due letti a castello che costeggiano il perimetro della stanza.

Le camere sembrano degli abitacoli piuttosto compatti, perfetti per ricreare quelli presenti all'interno di una navicella spaziale di Star Wars.

La costruzione è ancora in corso quindi ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter vedere il design definitivo della camere.

Il prezzo di partenza previsto per due giorni e due notti sarebbe di 3.300 dollari a persona, quindi certamente non a buon mercato.



Nel frattempo i progetti della major proseguono; Disney ha ammesso che lascerà indietro la sala per favorire lo streaming, mentre ad Halloween è stata pubblicata la playlist Disney dedicata alla festività del 31 ottobre.