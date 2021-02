Disney+: quali sono i film più violenti disponibili su Star?

Con Star Disney+ diventa finalmente una piattaforma indirizzata non più limitata al family friendly: l'implementazione del nuovo catalogo ha infatti messo a disposizione degli utenti una sfilza di film decisamente poco adatti ai bambini, tra cui troviamo delle vere e proprie perle del cinema action.

Quali sono, dunque, i nostri consigli per passare una bella serata all'insegna della violenza (cinematografica, s'intende)? Il primo titolo a venirci in mente è 7 Sconosciuti a El Royale, un film tarantiniano nell'anima pur non facendo parte della filmografia del nostro amato Quentin, con un cast composto da gente come Jeff Bridges, Dakota Johnson e Jon Hamm.

Passiamo allora ad un grande classico: la saga di Die Hard non ha bisogno di presentazioni e la sua presenza su Star potrebbe essere un'ottima occasione per concedersi un ennesimo rewatch; passando a Marvel, non possiamo non considerare in questa lista i due Deadpool, pregni come sono di violenza gratuita, nonsense e volgarità di vario genere.

Una menzione la merita sicuramente anche Kingsman (in particolare per quella sequenza in chiesa...), mentre il Max Payne con Mark Wahlberg saprà sicuramente regalarvi qualche ora di spensieratezza e azione senza pretese. Avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, i migliori cinecomic da recuperare su Star.