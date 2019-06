Disney+: molti film Marvel e Star Wars resteranno su Netflix?

Il prossimo novembre negli Stati Uniti debutterà Disney+, il nuovo servizio streaming di proprietà della Casa di Topolino che non solo lancerà prodotti esclusivi come The Mandalorian e Lilli e il Vagabondo, ma sarà anche un modo per distribuire film di importanti brand quali Star Wars e Marvel dopo l'uscita nelle sale.

La compagnia ha già annunciato che film come Captain Marvel e Avengers: Endgame approderanno direttamente su Disney+ una volta conclusa la regolare programmazione al cinema, ma a quanto pare l'attuale accordo con Netflix, che in questo momento vede nel proprio catalogo gran parte dei film sotto l'ala Disney, non consentirà di portare su Disney+ i film usciti dal gennaio del 2016 al dicembre del 2018.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, i film in questione - si parla di gran parte della fase 3 del MCU e degli ultimi capitoli di Star Wars - dovrebbero fare ritorno su Netflix intorno al 2026 e in esclusiva, modificando non poco gli equilibri dei due cataloghi.

La battaglia per lo streaming, in attesa di scoprire in dettaglio l'offerta di Apple TV+, si fa perciò tutt'altro che scontata. Tra gli altri prodotti annunciati per Disney+ segnaliamo anche le serie ambientate nel MCU (tra cui Loki e Falcon & Winter Soldier) e le prime serie live-action di Star Wars: la già citata The Mandalorian, uno show incentrato su Cassian Andor e una potenziale terza serie ancora senza titolo.