Disney+: quali film guardare in streaming ad aprile 2024 sulla piattaforma

Dopo avervi raccontato le serie tv in arrivo su Disney+ il prossimo mese, spostiamoci sul lato cinematografico della famosa piattaforma di streaming on demand della Disney per scoprire i nuovi film in uscita ad aprile 2024.

Wish : Nel film candidato al Golden Globe, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la loro comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Il film Walt Disney Animation Studios sarà in streaming dal 3 aprile.

: Nel film candidato al Golden Globe, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la loro comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Il film Walt Disney Animation Studios sarà in streaming dal 3 aprile. Greatest Hits : Harriet (Lucy Boynton) scopre che l’arte imita la vita quando si rende conto che alcune canzoni possono trasportarla indietro nel tempo – letteralmente. Mentre rivive il passato attraverso i ricordi romantici con il suo ex fidanzato (David Corenswet), il suo viaggiare nel tempo si scontra con un nuovo interesse amoroso che sta nascendo nel presente (Justin H. Min). Mentre intraprende questo viaggio attraverso la connessione ipnotica tra musica e ricordi, Harriet si chiede: anche se potesse cambiare il passato, avrebbe il diritto di farlo? Il film originale Searchlight Pictures sarà in streaming dal 12 aprile.

: Harriet (Lucy Boynton) scopre che l’arte imita la vita quando si rende conto che alcune canzoni possono trasportarla indietro nel tempo – letteralmente. Mentre rivive il passato attraverso i ricordi romantici con il suo ex fidanzato (David Corenswet), il suo viaggiare nel tempo si scontra con un nuovo interesse amoroso che sta nascendo nel presente (Justin H. Min). Mentre intraprende questo viaggio attraverso la connessione ipnotica tra musica e ricordi, Harriet si chiede: anche se potesse cambiare il passato, avrebbe il diritto di farlo? Il film originale Searchlight Pictures sarà in streaming dal 12 aprile. Tiger: per celebrare la Giornata della Terra, il 22 aprile arriverà Tiger di Disneynature. Priyanka Chopra Jonas sarà la voce narrante di questa avvincente storia che racconterà l’animale più venerato e carismatico del nostro pianeta, invitando gli spettatori a immergersi nel viaggio di Ambar, una giovane tigre che cresce i suoi cuccioli nelle incantevoli foreste dell’India. Lo stesso giorno Disney+ proporrà anche il film Tiger – Behind the Scenes, narrato da Blair Underwood.

Per altri contenuti vi ricordiamo che su Disney+ è disponibile in esclusiva Povere creature, nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone.

Su Titanic - 4K Remastered (Bd 4K Bd Hd Bd Extra) è uno dei più venduti di oggi.