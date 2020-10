Disney+, i film più famosi di Aldo, Giovanni e Giacomo sono sbarcati sulla piattaforma!

Disney+ sta lentamente allargando i propri orizzonti: la piattaforma streaming della casa di Topolino era nata come contenitore di contenuti propri (che, nel caso di Disney, includono comunque un bel po' di proprietà derivate anche dalle ultime acquisizioni), ma la diversificazione dell'offerta è ovviamente un passo fondamentale da compiere.

In tal senso gli utenti italiani hanno ricevuto delle graditissime sorprese in questi ultimi tempi: nelle scorse settimane era infatti stato annunciato lo sbarco su Disney+ dei film di Massimo Troisi, Roberto Benigni e Aldo, Giovanni e Giacomo.

I film in questione saranno aggiunti al catalogo a scaglioni: ieri è stato il giorno del celebre trio comico, arrivato su Disney+ con tre delle sue produzioni più famose, vale a dire Tre Uomini e una Gamba, Così è la Vita e Chiedimi se sono Felice.

La cosiddetta "trilogia del viaggio" è ormai da anni oggetto di culto presso l'inossidabile fandom dei tre comici, spesso piuttosto severo nel giudicare i film che il trio ha partorito nell'ultimo decennio. I tre film di cui sopra seguono l'arrivo, nei giorni scorsi, di altre opere amatissime come Scusate il Ritardo, di Massimo Troisi, e La Vita è Bella di Roberto Benigni.

La cosiddetta "trilogia del viaggio" è ormai da anni oggetto di culto presso l'inossidabile fandom dei tre comici, spesso piuttosto severo nel giudicare i film che il trio ha partorito nell'ultimo decennio. I tre film di cui sopra seguono l'arrivo, nei giorni scorsi, di altre opere amatissime come Scusate il Ritardo, di Massimo Troisi, e La Vita è Bella di Roberto Benigni.