Disney, altro che festeggiamenti per il centenario: il 2023 è stato un anno da dimenticare

Il 2023 è stato un ottimo anno per il box office, con cifre perfino superiori al 2022, l'anno di Top Gun: Maverick e Avatar: La via dell'acqua, eppure la Disney ha poco da festeggiare.

Per uno strano scherzo del destino, infatti, proprio nell'anno in cui la società festeggiava l'importante traguardo del centenario, il 2023 ha visto la Disney perdere il box office, una cosa che non accadeva dal lontano 2015.

Grazie ai successi di Oppenheimer e Super Mario Bros, tra gli altri, la Universal ha detronizzato la Disney come studio cinematografico con i maggiori incassi al botteghino globale del 2023: la ricchissima line-up Disney - che nell'anno appena conclusosi includeva titoli dall'alto potenziale come Guardiani della Galassia Vol. 3, Indiana Jones e il quadrante del destino e La Sirenetta, tra gli altri – ha incassato in totale 'solo' 4,8 miliardi di dollari a livello globale, un risultato inferiore, anche se di pochissimo, rispetto alla line-up della Universal, che in totale ha incassato 4,9 miliardi di dollari.

Il risultato era nell'aria e il presidente della società Bob Iger, qualche settimana fa, aveva già promesso un cambio di rotta per la Disney, che nei prossimi anni si concentrerà meno sulla quantità di film e più sulla loro qualità. Inoltre, sempre Iger ha affermato che la Disney smetterà di inseguire la cosiddetta agenda woke, lasciando passare in secondo piano 'il messaggio' dei film per dedicarsi esclusivamente alla loro capacità di intrattenere.

Insomma, per Disney l'anno del centenario è stato effettivamente un anno di svolta...ma forse non nel senso in cui sperava l'azienda.