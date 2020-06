Disney, i fan Pixar si sfidano: meglio Coco o Gli Incredibili 2?

I fan Disney erano evidentemente parecchio annoiati in questi giorni, e quale modo migliore per sconfiggere la noia se non quello di dare vita a una sanguinosa guerra clandestina a colpi di tweet?

No, non preoccupatevi, non ci sono vere vite umane in gioco, ma solo la vittoria o la sconfitta di due dei più grandi successi recenti targati Disney/Pixar, vale a dire Coco e Gli Incredibili 2. Su Twitter, infatti, i fan hanno deciso di lanciare un sondaggio per capire quale dei due film sia effettivamente il migliore.

La lista includeva in realtà anche altri recenti capolavori d'animazione come Inside Out e Zootropolis, che sono però stati quasi immediatamente esclusi dalla lotta. A sfidarsi restano dunque da un lato quello che è uno dei più grossi successi al botteghino per un film d'animazione, e dall'altro un film che ha praticamente fatto scoppiare in lacrime gli spettatori di tutte le età.

Parliamo, comunque, di due successi di enormi proporzioni: messi insieme gli incassi dei due film superano agilmente i due miliardi di dollari in tutto il mondo, per cui... Immaginiamo che, qualunque sarà il verdetto di Twitter, per Disney e Pixar la vittoria sia già arrivata tempo fa! Di recente, intanto, è stato annunciato un nuovo film d'animazione che debutterà su Disney+; secondo alcune voci, invece, Disney sarebbe al lavoro sul remake di Taron e la Pentola Magica.