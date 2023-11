Disney, Dwyane Johnson conferma: il remake di Oceania sarà il suo prossimo film

Durante l’ultimo episodio di The Tonight Show, ospite di Jimmy Fallon, The Rock, al secolo Dwayne Johnson, ha parlato di una sua recente apparizione in un evento della WWE e ha specificato come il suo prossimo progetto in cantiere sia il rifacimento in versione live action del film animato della Disney, Oceania.

Dopo aver condiviso l’ufficializzazione della data d’uscita del live action di Oceania, torniamo a parlare del prossimo prodotto del colosso dell’intrattenimento per riportare le parole di The Rock durante un’intervista che lo ha visto protagonista nel celebre talk show.

A precisa domanda di Jimmy Fellon, la star della saga di Fast and Furious ha risposto entusiasta: “Il prossimo progetto che girerò è una versione live action di Oceania”.

Quindi l’attore ha continuato: “Sono un Maui in carne e ossa e, in un certo senso, è un modo per omaggiare la mia cultura polinesiana. Inoltre si tratta di una storia incredibile, in cui tutti, globalmente, possano ritrovarsi, soprattutto per quanto riguardi le giovani ragazze. È una storia che può aiutare le giovani donne a capire che ci sono obiettivi, anche difficili da immaginare, da raggiungere avendo fiducia in se stesse. E nel film la protagonista incontra il semidio Maui che l’aiuta a capire questa cosa e allo stesso tempo lei aiuta lui”.

La presentazione del film si conclude con Johnson che si esibisce cantando You’re Welcome, dalla colonna sonora del film originale.

In attesa di poter vedere qualcosa di più dell’atteso live action, vi lasciamo alle novità riguardanti il cast del remake di Oceania.