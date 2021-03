Disney+: Dumbo, Peter Pan e Gli Artistogatti via dai profili per bambini: ecco perché

Disney continua ad analizzare alla lente d'ingrandimento i contenuti presenti sulla propria piattaforma streaming: già di recente alcuni Classici erano stati bollati come inadatti ai più piccoli a causa della presenza di alcuni stereotipi, ragion per cui non deve sorprendere la decisione comunicata in queste ultime ore al riguardo.

Pare, infatti, che Disney+ abbia deciso di rimuovere alcuni dei propri titoli più famosi dai profili bambini della piattaforma (quelli, per intenderci, che i genitori possono attivare per essere sicuri che i propri figli possano navigare autonomamente nel catalogo senza alcun rischio).

I film in questione fanno, in effetti, parte di quell'elenco di titoli già al centro delle recenti discussioni: a restare esclusi dal catalogo dedicato ai più piccoli saranno quindi Dumbo (messo sotto accusa per i personaggi dei corvi e per la canzone degli artisti del circo), Gli Aristogatti (principalmente a causa della presenza dei due gatti siamesi ritratti secondo alcuni stereotipi sugli asiatici ritenuti offensivi) e Peter Pan (a causa della ben nota polemica sulla rappresentazione dei nativi americani).

La crescita della piattaforma, comunque, prosegue inarrestabile: Disney+ ha già sfondato il muro dei 100 milioni di iscritti dopo un solo anno di attività ed ora può mettere nel mirino un colosso come Netflix; ecco, intanto, quali sono le migliori serie TV anni '90 disponibili su Disney+.