Disney: tutto quello che dovreste sapere su Bob Chapek (ma che non avete osato chiedere)

Nella giornata di ieri 26 febbraio è stato annunciato che Bob Chapek è diventato il nuovo ceo della Disney, sostituendo con effetto immediato l'acclamato Bob Iger, reduce da un 2019 al di là di ogni aspettativa.

Per chi non lo sapesse, Chapek ha fatto parte della Walt Disney Company per 27 anni, essendo entrato a far parte della compagnia nel lontano 1993. Laureato in microbiologia, prima di allora aveva lavorato per H.J. Heinz per la gestione del marchio e dopo il passaggio alla Disney è stato il leader nei della Walt Disney Studios Home Entertainment, della Disney Consumer Products e infine della sezione Disney Parks, Experiences and Products.

Era noto che Iger avrebbe lasciato la gestione della compagnia, ma una sua uscita così immediata è qualcosa che ha spiazzato anche gli investitori, almeno a giudicare dalle loro reazioni pubbliche immediatamente successive alla conferma della notizia. È vero che Iger rimarrà nell'azienda (servirà come presidente esecutivo fino alla fine del 2021 e sarà il supervisore diretto di Chapek) ma è sempre stato noto per essere un dirigente-creativo ed è molto probabile che questa sua nuova posizione sarà più simbolica che rilevante in termini di produzione.

Per ora, comunque, la Disney avrà davanti a sé un anno piuttosto intenso, indipendentemente da chi ricoprirà il ruolo di CEO: dopo un 2019 da record assoluti, a marzo la compagnia inizierà a pubblicare i nuovi titoli con Onward e Mulan (già posticipati, uno in Italia e uno in Cina, a causa del Coronavirus) mentre ad aprile inizierà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con Black Widow. Inoltre, il settore dei parchi a tema saranno ampliati con nuove attrazioni e ovviamente Disney+ rimane una nuova forza della gamma di intrattenimento dell'azienda, che nelle prossime settimane si allargherà in tutto il mondo.

Staremo a vedere come la compagnia affronterà le sfide del 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Bob Iger da presidente uscente.