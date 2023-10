Disney dona 2 milioni per gli attacchi a Israele: parla Bob Iger

Walt Disney Company ha deciso di donare 2 milioni di dollari per gli aiuti umanitari in Israele. A confermarlo è stato il CEO, Bob Iger. La decisione farà sicuramente discutere ma si aggiunge agli attestati di solidarietà degli ultimi giorni negli Stati Uniti dopo l'attacco di Hamas a Israele nel corso di un rave party.

"Sulla scia dei terribili attacchi terroristici che hanno preso di mira gli ebrei in Israele lo scorso fine settimana, dobbiamo tutti fare il possibile per sostenere le persone innocenti che sperimentano così tanto dolore, violenza e incertezza, in particolare i bambini" ha dichiarato il CEO. Bob Iger è tra le 100 persone più influenti al mondo, secondo l'ultima indagine di Time.



"Condanniamo questi attacchi, l'odio che li ha motivati e tutti gli atti di terrorismo, e continueremo a lavorare per trovare nuovi modi per fornire sostegno nella regione e per onorare le vittime, le loro famiglie e tutte le persone colpite da questa guerra" ha proseguito Iger rivolgendosi anche ai dipendenti dell'azienda "In primo luogo, so che molti di voi hanno dei cari in Israele, e non riesco ad immaginare quanto sia stato terrificante vedere negli ultimi giorni svolgersi la brutalità".

Da parte dei dipendenti Disney sono arrivate sinora donazioni che ammontano a 25.000 dollari.



Nei giorni scorsi altri leader di Hollywood come Jeffrey Katzenberg, David Zaslav di Warner Bros. Discovery e Haim Sabin, si sono espressi a sostegno di Israele.

Il presidente USA Joe Biden ha espresso il proprio sostegno alla comunità israeliana dopo quello che ha definito come un 'atto del male'.



Appena tornato in Disney dopo un periodo di tempo fuori dalla major, Bob Iger ha criticato serie Marvel e film direttamente in streaming, dopo aver trovato la società in una situazione disastrosa.