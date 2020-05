Disney, un dominio in arresto: chi sarà il nuovo re del box office?

Il 2019 è stato un anno da record per la Disney: con un incasso di 13 miliardi di dollari (11 miliardi se non consideriamo la neo acquisita Fox), la compagnia è risultata in testa alla classifica annuale del box office superando il suo stesso record firmato nel 2016 (7,6 miliardi), ma avverrà lo stesso anche nel 2020?

Che quest'anno la Casa di Topolino non potesse replicare gli straordinari risultati ottenuti nel 2019 era noto già da tempo, visto il minore numero di grandi titoli in arrivo - l'anno scorso sono usciti Avengers: Endgame, Il Re Leone, Toy Story 4, Aladdin, Captain Marvel, Frozen II e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - ma vista la situazione attuale potremmo trovarci di fronte alla prima volta dopo tanto tempo in cui la compagnia non dominerà la classifica degli incassi.

Al momento, con Onward uscito nel bel mezzo della pandemia e Mulan rinviato a luglio, il botteghino globale vede infatti nelle prime cinque posizioni tutti film che non appartengono alla House of Mouse: Bad Boys for Life (419 milioni), Sonic The Hedgehog (306 milioni), Dolittle (223 milioni), Birds of Prey (201 milioni) e L'Uomo Invisibile (112 milioni). Questo è da aggiungere al rinvio de Gli Eterni al 2021, spostato per favorire l'uscita di Black Widow a novembre, e alla mancata uscita di Artemis Fowl nelle sale.

Detto questo, però, Disney ha ancora qualche freccia al proprio arco per il resto del 2020: oltre ai già citati Mulan e Black Widow, arriveranno infatti alcuni titoli molto attesi tra cui The New Mutants e il nuovo film Pixar Soul, senza contare i titoli Fox come West Side Story di Steven Spielberg, The Last Duel di Ridley Scott e Assassinio sul Nilo.

E voi cosa ne pensate? Credete che Disney riuscirà a mantenere il primo posto del box office anche quest'anno? Fatecelo sapere nei commenti.