Disney domina la top 3 del box office americano: Aladdin supera i 500 milioni worldwide

Stando ai dati riportati da Deadline, il live-action di Aladdin ha ufficialmente raggiunto e superato quota 500 milioni di dollari al box office globale.

A sole due settimane dall'uscita, remake del classico animato uscito nel 1992, il film di da Guy Ritchie con 203 milioni (in attesa dei numeri difinitivi di oggi) è ora terzo nella classifica del box office domestico del 2019 dietro solo ad Avengers: Endgame e Captain Marvel, fermi rispettivamente a 817 milioni e 426 milioni.

Il risultato rafforza ulteriormente il brillante momento della Disney sul fronte del box office: il prossimo luglio è atteso anche il debutto de Il Re Leone, live-action diretto da Jon Favreau che potrebbe infrangere il record di luglio con un esordio da più di 200 milioni. Se le previsioni saranno confermate la Disney potrà contare sui primi quattro posti del box office casalingo, tutto questo in attesa ovviamente del piatto forte di dicembre, ovvero Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Con 13,6 milioni, Aladdin sta dominando anche il box office italiano davanti a Godzilla: King of the Monsters, Il Traditore e Rocketman, mentre ricordiamo che oggi farà il suo esordio in Italia X-Men: Dark Phoenix, ultimo capitolo della saga dei mutanti targata 20th Century Fox. Qui potete trovare la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Aladdin.