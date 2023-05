Disney+, il documentario sul paroliere Howard Ashman rimarrà in piattaforma!

Il documentario Howard non verrà rimosso da Disney+. Questo è l'ultimo aggiornamento che riguarda la decisione di rimuovere, per motivazioni economiche, molti titoli dalla propria piattaforma. Tra questi ci sarebbero diversi prodotti a tema LGBTQ+ e la questione, ovviamente, ha portato a delle reazioni.

Howard inizialmente doveva essere tra i titoli rimossi ma, il forte contraccolpo della decisione ha portato la Disney a tornare sui propri passi e a rivalutare le proprie scelte. Il documentario racconta la storia di Howard Ashman, paroliere omosessuale che collaborò alla composizione delle musiche di grandissimi classici Disney come La Sirenetta e La bella e la bestia. Ovviamente, la questione ha avuto un fortissimo rimbalzo e reazioni molto incisive da parte del pubblico. La decisione di rimuovere diversi titoli da Disney+ è la conseguenza di diverse scelte economiche fatte dalle piattaforme.

Un'altra importante serie rimossa è stata Willow che ha anche un focus a tema LGBTQ+. La direzione delle cancellazioni presa dalla Disney sta facendo pensare ad alcuni fan che ci sia un particolare accanimento nei confronti dei prodotti a tema LGBTQ+. La decisione di cancellare delle serie e dei film, in realtà, sembra essere una mossa adibita ad una riduzione del costo dei contenuti e alle spese da sostenere. Ciò ha coinvolto non solo Disney+ ma anche altre grandi piattaforme come HBO Max.

Nel frattempo, però, la Disney ha rinnovato il contratto con la TIM, infatti, Disney+ rimarrà ancora disponibile su TimVision. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!