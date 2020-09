Disney: diventate Principesse con la nuova collezione di vestiti firmata Hot Topic

Prima la collezione di abiti da sposa a ispirati alle principesse Disney, poi la linea di gioielli dedicata a Wonder Woman... In pratica, la volontà delle varie aziende è quella di dimezzarci gli stipendi. Ma per questa nuova linea di abbigliamento di Hot Topic forse ne vale la pena.

"Qual è la tua Principessa Disney preferita?".

Quante volte, da appassionati Disney, vi siete sentiti rivolgere questa domanda?

E se spesso la risposta è più difficile di quel che possa sembrare (Rapunzel! Ma anche Ariel... E Belle?), Hot Topic vi dà l'opportunità di esprimervi direttamente coi fatti grazie alla nuova collezione di abiti ispirata proprio alle celebri principesse.

Al momento sono disponibili sullo store di Hot Topic dei vestiti che riprendono lo stile e i temi cromatici di Belle, Cenerentola, Rapunzel e Aurora, per un prezzo che varia dai 59.90 dollari ai 64.90 dollari (ma se inserite il codice HT20 al momento del check-out dovreste ricevere uno sconto del 20%).

Non sappiamo se verranno aggiunti anche altri modelli ispirati alle altre principesse, ma se date un'occhiata sul sito, troverete una marea di altri oggetti, abiti, e merchandising vario a tema Disney, e non solo.

Tutto sta a vedere cosa piace, e quanto si è disposti a spendere... Ma non temete: secondo Google mancano solo 93 giorni al Natale. Potete iniziare a scrivere la lettera (o implementare la vostra wishlist).