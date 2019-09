Disney+ già disponibile nei Paesi Bassi con un free pilot fino al 12 novembre

Disney+ entrerà in servizio in America a partire dal prossimo 12 novembre, mentre in Europa arriverà nel corso del 2020, eppure nei Paesi Bassi è stato lanciato un Free Pilot della piattaforma streaming che resterà gratuito fino alla data di lancio americana, con la possibilità di vedere i titoli attualmente in catalogo.

Lo riporta un utente dei Paesi Bassi che ha rivelato di aver passato le ultime ore iscrivendosi a Disney+ e scaricando le varie applicazioni per iOS, Android e Apple TV, soffermandosi anche un paio di minuti a visualizzare i contenuti disponibili in catalogo come Avengers: Infinity War o Star Wars: Gli ultimi Jedi (ovviamente non ci sono le serie originali né i titoli che arriveranno ufficialmente il 12 novembre, come Star Wars: The Mandalorian, Il Re Leone o Toy Story 4, per citarne alcuni).



Il pilot sarà gratuito fino alla data di lancio, poi costerà 6,99 euro al mese, dice l'utente. Descrive questa breve esperienza come "vuota ed elegante", citando la collega Judi Alexander. Ovvio, trattandosi di un "modello" di presentazione, per ora. L'utente dice che non ci sono tanti contenuti rispetto a Netflix e descrive l'interfaccia (le immagini le trovate a questo link) spiegando che in alto nella schermata è presente una linea che permette di passare ai titoli Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic. Ne parla come delle "scatole invitanti" che aiutano a catalogare le produzioni sotto la giusta etichetta.



Il pilot olandese ha a disposizione 18 titoli Marvel e tutti le produzioni di Star Wars compresi speciali, serie e cortometraggi. C'è anche un catalogo di 17 film in 4K Ultra HD. Poi l'utente chiude con un altro paio di osservazioni:



- È stato possibile creare fino a 7 profili utente

- Si può assegnare ai profili lo status bambino per limitarne i contenuti ma non c'è nulla che impedisca al bambino di passare al profilo genitore

- Funziona perfettamente il download per la fruizione offline

- Disney+ funziona perfettamente da Chrome e da Safari via web

- L'interfaccia su Macbook è perfetta e dovrebbe essere così anche su altre piattaforme come Playstation, Roku, LG TV, Xbox e altri

- Nonostante il limite di quattro dispositivi, erano in visualizzazione cinque film