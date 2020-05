Disney in difficoltà: scoprite il mostruoso debito accumulato dalla Casa di Topolino

Sono tempi duri anche per Topolino e per i suoi amici: a causa della pandemia in corso Disney ha dovuto chiedere prestiti che hanno raggiunto una cifra gigantesca.

Secondo quanto riportato dalla Securities and Exchange Commission (SEC), l'azienda avrebbe chiesto prestiti da restituire con interessi sin dall'inizio dell'anno e la cifra ammonta a 10.918.030.000 di dollari, quasi 11 miliardi. Ciò è dovuto alle grandi perdite subite nel non poter più incassare con i film al cinema e con i parchi a tema, anche se c'è chi ha provato ad introdursi a Disneyland ignorando i divieti.

A dare un buon segnale sono invece le previsioni sui nuovi abbonati a Disney+: la piattaforma streaming sembra aver iniziato a carburare e al momento rappresenta un mercato più che solido nel quale Disney continuerà ad investire, aggiungendo contenuti come serie tv, film e documentari. Una tale disomogeneità nei profitti potrebbe però causare diversi problemi logistici.

Comunque sia Disney + non sembra bastare per tamponare l'emorragia e il licenziamento di 100.000 dipendenti lo sottolinea, anche se Abigail Disney si è scagliata contro Bob Iger: secondo l'erede del fondatore la situazione poteva essere gestita decisamente meglio da parte dei vertici multimilionari dell'azienda.

Intanto è stato annunciato il live action di Hercules, che secondo alcune voci potrebbe presentarsi in tandem con il remake di Tarzan.