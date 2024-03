Disney difende Kevin Feige da Nelson Peltz: 'I suoi risultati non hanno eguali'

Nei giorni scorsi il miliardario Nelson Peltz, investitore Disney, ha attaccato il presidente Marvel Studios Kevin Feige mettendo in dubbio il suo futuro nel franchise, ma in queste ore lo studio ha risposto ufficialmente con una lettera intitolata 'Oh Nelson' e indirizzata agli investitori.

Nella lettera, la Disney ha definitivo "senza precedenti" i risultati ottenuti da Kevin Feige alla guida della Marvel", e ha ricordato agli investitori che Peltz non comprende l'industria cinematografica e che se incluso nel consiglio di amministrazione "non aggiungerà le competenze necessarie" per guidare l'azienda. La società aggiunge: "Peltz, compreso il suo partner Ike Perlmutter, danneggerebbe la Disney e metterebbe a repentaglio le nostre strategie per il futuro". La decisione finale verrà presa il 3 aprile e, al momento, sembra sempre più improbabile che Peltz abbia successo.

La Disney ha ricevuto un grande sostegno contro la mossa di Peltz, sostegno arrivato da artisti del calibro di George Lucas, Michael Eisner e persino dai nipoti di Walt Disney: "Creare magia non è cosa da dilettanti" ha detto il padre di Star Wars in una lettera agli investitori. "Quando ho venduto Lucasfilm alla Disney poco più di dieci anni fa, sono stato felice di diventare azionista della Disney a causa della mia ammirazione di lunga data per il suo marchio iconico e per la leadership di Bob Iger. Quando Bob è tornato di recente in azienda in un momento difficile, mi sono sentito sollevato. Nessuno conosce la Disney meglio di lui. Rimango un azionista importante dell'azienda perché ho piena fiducia nel potere della Disney e nell’esperienza di Bob: ho votato a favore dei 12 direttori della Disney e invito gli altri azionisti a fare lo stesso”.

