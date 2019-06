La Disney ha dato a Tom Hanks una lista di cose da non spoilerare per Toy Story 4

Ospite al celebre talk-show Jimmy Kimmel Live, la star Tom Hanks ha iniziato con la solita simpatia la fase promozionale di Toy Story 4, atteso nuovo capitolo dell'acclamata saga d'animazione della Pixar.

Nello specifico, l'interprete di Salvate Il Soldato Ryan che nel film d'animazione in lingua originale dà la voce allo sceriffo giocattolo Woody ha raccontato di come la Disney gli abbia fornito una lista di cose da non rivelare durante le conferenze stampa che terrà nei prossimi giorni.

"Ho questi appunti che la Disney mi ha dato prima dell’inizio della promozione, e le devo seguire come se fossero tipo la Bibbia di Gutenberg" ha scherzato Hanks col conduttore Jimmy Kimmel. "Guarda quante volte ho studiato questi appunti. Ci ho versato del succo di pomodoro l’altro giorno mentre facevo colazione. Non dovrei fare spoiler tipo: 'Non parlare di Woody', 'Per favore non palare di questo'. Ci sono solo un sacco di regole. Mi hanno anche dato un sacco di domande, tipo le domande più frequenti che potrei ricevere! Sono divise per personali o in coppia, questa per esempio è per me e Tim Allen. E mi hanno detto che Bo Peep dovrebbe essere descritta come un personaggio forte fin dall’inizio. Dovrei dire tipo: 'La sua recente esperienza forse l’ha resa più forte, ma non è mai stato un personaggio debole.' Sai quanti dirigenti ora vorrebbero prendermi a calci nel sedere per questo?"

Come al solito, potete gustarvi l'intervista integrale in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Toy Story 4 arriverà nei cinema dal prossimo 26 giugno. Il film, che ha esordito su RT con il 100%, è stato definito proprio da Tom Hanks come uno dei migliori film che l'attore abbia mai visto.